“الإطفاء” تسيطر على حريق محدود اندلع في محل للعطور بالمباركية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء اليوم الخميس من السيطرة على حريق محدود اندلع في محل للعطور بأسواق المباركية، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقتي إطفاء المدينة والهلالي للموقع حيث منع رجال الإطفاء إمتداد الحريق وتمت السيطرة على الحادث من دون وقوع إصابات.