الكويت: انتهاك صارخ للقانون الدولي.. سماح “الاحتلال” للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لسماح سلطة الاحتلال الاسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، من مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف ومدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر وتهديدا للامن والسلم الدوليين.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته للجم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته.