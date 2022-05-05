محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 06 مايو 2022

5 مايو، 2022
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1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
06 مايو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار العالق .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 25&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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