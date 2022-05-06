رينجرز يقصي لايبزيج ويصعد لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه لايبزيج الألماني 3-1 اليوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل أهداف جلاسكو جيمس تافيرنير وجلان كامارا وجون لوندسترام في الدقائق 19 و24 و81، فيما أحرز هدف لايبزيج كريستوفر نكونكو في الدقيقة 71.

وكان مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز لايبزيج بهدف نظيف، ليصعد جلاسكو للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.

ومن المقرر أن يلتقي جلاسكو في المباراة النهائية مع آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تغلب على وست هام الإنجليزي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

وستقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية يوم 18 من شهر مايو/ أيار الجاري.