“الصحة” تعزز الترصد لأي حالات حساسية مرتبطة بـ”ليسيثين”

وجه المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة تعميماً لمراكز الرعاية الاولية بتعزيز الترصد لأي حالات حساسية محتملة قد يتم اكتشافها مرتبطة باستهلاك منتج «liquid soyabean lecithin» والذي تم تصديره من جمهورية الهند.

وتضمن التعميم الإشارة إلى تلقي المركز إخطارا عبر أمانة انفوسان (الهيئة الدولية لسلامة الأغذية) بتاريخ 5 مايو الجاري يفيد الكشف عن وجود بروتين الفول السوداني غير المعلن عنه في مادة الليسيثين المضاف للأغذية في منتج «liquid soyabean lecithin» والذي تم تصديره من الهند.

وتم الابلاغ عن المنتج من المانيا لنظام الإبلاغ الأوروبي السريع للإنذار المبكر الأغذية والأعلاف «RAFF» خلال شهر ابريل الماضي، وتبين أن المنتج تم توزيعه دولياً الى العديد من الدول من بينها دولة الكويت.

ووجه المركز بتعزيز الترصد لأي حالات حساسية محتملة قد يتم اكتشافها مرتبطة باستهلاك المنتج المشمول بالأخطار مع ضرورة سرعة إبلاغ المركز حال اكتشاف أي حالة مصابة، كما أن المركز يعمل على متابعة الحدث الصحي الطارئ مع تعميم أي تحديثات تخص هذا الشأن.