اليوم .. مواجهات قبل نهائي كأس الأمير

يتحدّد، اليوم السبت، طرفا المباراة النهائية لكأس سمو أمير البلاد الـ 60 في كرة القدم، وذلك بعد مواجهتي الدور نصف النهائي حيث يلتقي في الأولى كاظمة مع الفحيحيل على استاد عبدالله الخليفة في الساعة 5:45 مساء، وفي الثانية يلعب السالمية مع النصر على استاد الصداقة والسلام في 8:45.

وللمرة الأولى منذ الموسم 1992-1993، يخلو «المربع الذهبي» للبطولة من الثلاثي الأكثر تتويجاً باللقب، القادسية والعربي (16 مرة لكل منهما) و«الكويت» (15).

وتتطلع أطراف مباراتي اليوم الى الظفر ببطاقتي اللعب في النهائي الذي سيقام برعاية صاحب السمو الأمير هذا الشهر.

وغابت الأندية الثلاثة عن منصة التتويج لفترات طويلة، فيعود آخر لقب لكاظمة الى الموسم 2010-2011، والسالمية (2000-2001)، والفحيحيل (1985-1986)، فيما لم يسبق للنصر الفوز بالكأس أو حتى بلوغ المباراة النهائية منذ تأسيسه في العام 1965.

وجاء تأهل «البرتقالي» الى نصف النهائي بعد تجاوزه منافسين كبيرين هما القادسية في الدور التمهيدي و«الكويت» حامل القب في ربع النهائي، وبالنتيجة ذاتها هدف دون مقابل.

من جهته، تغلب الفحيحيل على برقان 3-1، واليرموك 2–1.

وفي الجانب الآخر، وفي طريقهما الى هذا الدور، اجتاز السالمية الساحل 2-1 قبل أن يقصي العربي بالنتيجة ذاتها.

أما النصر، فتخطى الجهراء 3-1، والشباب 2-1.