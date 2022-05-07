توتنهام يعرقل ليفربول ويمنح السيتي هدية من ذهب

فرض توتنهام هوتسبير التعادل الإيجابي على مضيفه ليفربول بنتيجة (1-1)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم توتنهام عبر هيونج مين سون في الدقيقة (56)، وعدل لويس دياز النتيجة لليفربول في الدقيقة (74).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة ليرتقي إلى صدارة البريميرليج بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، كما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من ماني من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها لوريس.

ورد السبيرز في الدقيقة السابعة، بعدما تابع بينتانكور كرة مبعدة من أليسون، مسددًا كرة قوية من خارج المنطقة أمسك بها الحارس البرازيلي.

وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 22، بعدما ارتقى فان دايك لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتبعه أرنولد بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 24، ذهبت أعلى العارضة.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39، بعدما تابع فان دايك عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية اصطدمت بالعارضة.

وواصل ليفربول زحفه تجاه مرمى توتنهام، بتسديدة أرضية قوية من دياز من خارج المنطقة في الدقيقة 42، تألق لوريس في التصدي لها.

وعلى عكس سير اللعب، كاد توتنهام أن يباغت ليفربول، بتسديدة أرضية قوية من هويبرج من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل في الدقيقة 56، بعدما مرر كين بينية مميزة لسيسيجنون في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ليمرر بدوره الكرة إلى سون الخالي من الرقابة تمامًا والذي سجل بسهولة في الشباك.

وحاول ليفربول الرد سريعًا، بارتقاء لكوناتي عرضية من مخالفة في الدقيقة 58، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

واستغل توتنهام المساحات التي ظهرت في دفاع ليفربول، وبدأ في البحث عن إضافة الهدف الثاني من خلال تسديدة عبر كولوسيفسكي من خارج المنطقة في الدقيقة 60، أمسك بها أليسون.

ونجح ليفربول في تعديل النتيجة في الدقيقة 74، بعدما سدد دياز كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بدفاع توتنهام وغيرت اتجاهها، لتخادع لوريس وتسكن الشباك.

ومن هجمة سريعة كاد توتنهام أن يخطف الانتصار في الدقيقة 87، بعدما مرر سون الكرة إلى ديفيز في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، والذي سدد بدوره كرة ذهبت أعلى العارضة.

وظهر صلاح في الدقيقة 90، بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة، اصطدمت بدفاع توتنهام ومرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).