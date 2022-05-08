برشلونة يقتل بيتيس ويقطع تذكرة دوري الأبطال

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) على ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 35 من الليجا.

وسجل لبرشلونة أنسو فاتي في الدقيقة 76، وجوردي ألبا في الدقيقة (90+4)، بينما أحرز مارك بارترا لريال بيتيس في الدقيقة 79.

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، وضمن رسميا التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

فيما تجمد رصيد بيتيس عند 58 نقطة في المركز الخامس.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث انطلق خوانمي وصوب كرة قوية، حولها ألفيس إلى الركنية في الدقيقة 7.

وأرسل عثمان ديمبلي كرة عرضية داخل المنطقة، أبعدها برافو حارس بيتيس، لترتطم بزميله بيتزيلا وكادت تسكن الشباك لولا أنه شتتها سريعا في الدقيقة 12.

واشتكى كلاوديو برافو حارس مرمى ريال بيتيس من إصابة، وشارك بدلا منه روي سيلفا في الدقيقة 17.

وصوب رونالدو أراوخو كرة رأسية من داخل المنطقة، تصدى لها روي سيلفا بشكل مميز في الدقيقة 20.

وسدد ممفيس ديباي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تألق الحارس روي سيلفا في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 32.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، صوب عثمان ديمبلي كرة داخل منطقة الجزاء، لامست الشباك الخارجية لمرمى ريال بيتيس في الدقيقة 54.

وسدد خوانمي لاعب ريال بيتيس قذيفة قوية، تصدى لها نيتو حارس برشلونة ببراعة في الدقيقة 64.

ومرر إجلاسيس كرة لخوانمي على حدود منطقة جزاء برشلونة، وسدد الأخير كرة قوية، لكن الحارس نيتو لاعب برشلونة تصدى لها في الدقيقة 68.

وأرسل دي يونج كرة لأوباميانج داخل منطقة الجزاء، وسدد الجابوني كرة مرت بجانب المرمى في الدقيقة 72.

ونجح أنسو فاتي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 76، حيث تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا على حدود المنطقة وصوب أسفل يمين مرمى

بيتيس.

وجاء هدف التعادل سريعًا من ريال بيتيس عبر مارك بارترا في الدقيقة 79، إذ تلقى كرة عرضية من نبيل فقير وسدد كرة رأسية في شباك نيتو.

واستمرت محاولات برشلونة لخطف هدف الانتصار، ونجح بالفعل جوردي ألبا في اقتناص الهدف في الدقيقة 94، حيث تلقى كرة عرضية من داني ألفيس

وسدد على الطائر في شباك بيتيس، ليحسم النقاط الثلاث.





