لافيتشكا يختار 24 لاعبا لـ”الأزرق” استعدادا لتصفيات كأس آسيا

اختار مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم التشيكي فيتيزلاف لافيتشكا أمس السبت 24 لاعبا لقائمة «الأزرق» وذلك استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (الصين 2023).

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن القائمة تضم كلا من خالد الرشيدي وخالد ابراهيم وراشد الدوسري وخالد صباح ويوسف صباح وفهد الانصاري وأحمد الظفيري وعيد الرشيدي وبدر المطوع وناصر العجمي وخليفة رحيل ومعاذ الظفيري.

وأضاف البيان أن القائمة تضم أيضا أحمد عادي وحمد القلاف وبدر جمال وفواز العتيبي ومهدي دشتي ومحمد الهويدي ومبارك الفنيني وحسين كنكوني وحمد حربي وشبيب الخالدي وبندر بورسلي وناصر لافي.

وأوضح أن المنتخب سيباشر تدريباته ابتداء من اليوم الأحد على ملعب نادي الشباب، مشيرا الى أن القائمة تخلو من لاعبي ناديي العربي والكويت بسبب مشاركتهم في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي.

وأشار الى أن المنتخب سيتوجه يوم 27 مايو الجاري الى العاصمة الاماراتية أبوظبي لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مباراة ودية تجمعه بنظيره السنغافوري مطلع الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكويتي في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى التي تستضيفها البلاد وتنطلق في الثامن من يونيو المقبل إلى جانب منتخبات الأردن وإندونيسيا ونيبال.

ووفقا للقرعة التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الـ24 من شهر فبراير الماضي، فقد تم توزيع المنتخبات إلى ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني.