محليات

“الأرصاد”: طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً معتدل ليلاً.. والعظمى 35 درجة

8 مايو، 2022
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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً ، وغبار عالق على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وتوقعت طقس معتدل ليلاً ، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

• درجة الحرارة العظمى: 35° C .

• درجة الحرارة الصغرى: 24° C .

حالة البحر:

نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج – ارتفاع الموج: 1 – 4 قدم.

ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج – ارتفاع الموج: 1 – 3 قدم.

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