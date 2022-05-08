السفارة اليابانية: منحة حكومية للراغبين في الدراسة بالجامعات اليابانية

أعلنت سفارة اليابان لدى الكويت عن منحة من الحكومة اليابانية للراغبين في الدراسة بالجامعات اليابانية كطلبة بكالوريوس وطلبة البحوث (ماجستير ودكتوراه).

وحددت السفارة في بيان حصلت «القبس» على نسخة منه بعض الشروط الواجب توافرها في للطلبة الكويتيين للتقديم على المنحة.

وقالت: «يشترط بالنسبة للطلبة الجامعيين، أن يكون الطالب قد أكمل 12 عاماً دراسياً، ويكون لديه خلفية أكاديمية كافية، اضافة الى انه يشترط ان يكون تاريخ الميلاد في 2 إبريل 1998 أو بعده، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات بدءاً من أبريل 2023 حتى مارس 2028 ، في مجالات العلوم الطبيعية العلوم الاجتماعية والإنسانية، على أن تكون مدة المنحة 5 سنوات بما في ذلك سنة واحدة لدراسة اللغة اليابانية».

اما بالنسبة لطلبة البحوث، فيشترط أن يكون المتقدم قد أكمل 16 عاماً دراسياً ومن مواليد في 2 إبريل 1988 أو بعده، وتكون سنوات الدراسة بدءاً من أبريل أو سبتمبر 2023 حتى مارس 2025 وان تكون مجالات الدراسة مماثلة لتخصص دراسته في الجامعة أو مرتبطة به.

وبحسب البيان فإن سنوات الدراسة يمكن أن تزيد بناء على التخصص.

ويمكن تحميل الاستمارة، والمعلومات التفصيلية والشروط الأخرى عن طريق موقع السفارة:

‏https://www.kw.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00200.html

وذكرت السفارة أن آخر يوم للتقديم سيكون الخميس الموافق 30 يونيو 2022 ويسلم الطلب باليد إلى السفارةً، وتتضمن عملية التقديم للمنحة فحص الأوراق وامتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية.

ونصحت السفارة المتقدمين بالتحضير للإمتحان بمراجعة النماذج السابقة من الموقع التالي:

‏(https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/)

يذكر أن برنامج المنح الدراسية المقدم من الحكومة اليابانية تأسس عام 1954 من أجل زيادة التفاهم المتبادل بين شعب اليابان و البلدان الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساهمة دولية في الميدان الفكري.