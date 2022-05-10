“الكهرباء”: بدء استقبال طلبات إيصال المياه لغرب عبدالله المبارك

أعلنت وزارة الكهرباء والماء، البدء في استقبال طلبات إيصال المياه لمنطقة غرب عبدالله المبارك.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها في موقع «تويتر»، انتهائها من عمليات الغسيل والتعقيم لشبكة المياه العذبة، بمنطقة غرب عبدالله المبارك «قطعة 2» للقسائم من «1 إلى 314».

ودعت المواطنين أصحاب الوحدات السكنية، إلى التقدم بطلب إيصال المياه العذبة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة، «صورة البطاقة المدنية وصورة من وثيقة الملكية، مع براءة ذمة من إدارة خدمة العملاء بالوزارة».