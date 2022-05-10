“مكافحة المنشطات”: الإيقاف لـ 5 رياضيين تناولوا مواد محظورة

أعلنت المديرة العامة للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي، أن الوكالة قامت، ضمن البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات للموسم الرياضي 2021- 2022، بفحص 83 رياضيا في رياضات مختلفة، طبقا للمعيار الدولي لإجراء الفحوصات والتقصي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأوضحت البطي، أن الفحوصات أسفرت عن وجود خمس حالات إيجابية بنسبة 6 في المئة من العدد الكلي للفحوصات، مما يشير إلى تناول بعض الرياضيين لمواد محظورة وفقاً للمعيار الدولي لقائمة المحظورات.

وأضافت أنه طبقا للمادة (2-1) من قواعد الوكالة الكويتية، التي تنص على أنه: عند وجود مادة محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من الرياضي يعد انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات، فقد تمت إحالة الحالات إلى اللجنة التأديبية الكويتية المختصة بقضايا المنشطات، والتي قامت بدورها بالتحقيق، وعقد جلسات مع الرياضيين، وأصدرت القرارات المناسبة لكل حالة.

وتابعت أنه تم فرض عقوبة الإيقاف 4 سنوات على لاعب كرة السلة بنادي الكويت عبدالله الشمري؛ لتناوله مادة تندرج تحت فئة الستيرويدات الاندروجينية البنائية، والإيقاف سنتين على لاعب كرة الطائرة بنادي الجهراء عبدالله العساف؛ لتناوله مادة تندرج تحت فئة المنبهات، بالإضافة إلى فرض عقوبة الإيقاف 3 أشهر لكل من لاعب كرة السلة بنادي الساحل خلف علي، ولاعب كرة السلة بالنادي العربي حسين فيصل، والإيقاف 6 أشهر على لاعب كرة الطائرة بالنادي نادي العربي عبدالوهاب طالب، وذلك لتناولهم مادة تندرج تحت فئة القنبيات.