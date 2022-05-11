الكويت تدين وتستنكر بشدة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقله

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقله بالقرب من مخيم جنين وإصابة إعلامي آخر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن هذه الجريمة النكراء التي تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كاملة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية التعبير والإعلام ودليلا جديدا دامغا على بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي فتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية كما يتطلب أيضا من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للجم الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير الحماية له ولحقوقه وممتلكاته.

وأعربت الوزارة “عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيدة وإلى حكومة وشعب دولة فلسطين الشقيقة وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل”.