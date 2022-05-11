“الصحة” تمدد موعد تقديم تظلمات “الصفوف الأمامية”

أعلنت وزارة الصحة عن تمديد موعد تقديم التظلمات لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية وذلك حتى تاريخ 30 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة ان التقديم يكون من خلال تطبيق «Q8Seha» عبر اختيار خدمات موظفي الصحة ومن ثم اختيار تظلمات الصفوف الأمامية.

وأفادت بان أن التظلم يجب ان يكون عن عدد الأيام التي تخص الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 وفق قرار مجلس الوزراء الموقر 686 لسنة 2020 مع إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم.

واشترطت أن يتم توقيع المتظلم على الطلب وبما يفيد بأنه عمل خلال فترة التظلم، وكان على رأس عمله، وأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم رقم 686 لسنة 2020، وعلى القيود الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 2021، وأنه مستوفي لكافة الشروط والضوابط المقررة لصرف المكافاة عن الأيام المتظلم منها، مع تعهده بتحمل المسؤولية القانونية حال عدم ثبوت صحة البيانات الواردة بتظلمه.