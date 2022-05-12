“حدس”: اغتيال شيرين أبو عاقلة جريمة تستحق التحرك على كل المسارات حتى لا يضيع دمها هدراً

دانت الحركة الدستورية الإسلامية اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، معربة عن «التضامن مع كل الإعلاميين الأحرار في فلسطين، وفي جميع أرجاء أمتنا وكل المناضلين في العالم المدافعين عن الحقوق والحريات الإعلامية».

وقالت الحركة في بيان: «يوما بعد يوم يزداد سجل الإجرام لدى الاحتلال الصهيوني الذي أقدمت قواته الغاشمة على اغتيال الصحافية الفلسطينية المقدسية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين؛ حيث وثقت مقاطع الفيديو المتداولة بما لا يدع مجالا للشك كيف أن الجريمة ارتكبت عن قرب مع سبق الإصرار والترصد لإسكات هذا الصوت الإعلامي المهني الشجاع».

وأكدت أن «هذه الجريمة تكشف بجلاء حقيقة العدوان الصهيوني ووحشيته، وتؤكد أنه احتلال إجرامي، لا يملك إلا أدوات القتل بدم بارد، والتهجير، والهدم، والاعتقال، وسائر الممارسات القمعية، ولا يميز بين إعلامي وغيره، ولا بين طفل وشيخ وامرأة، فكل فلسطيني مستهدف بإجرامه».

وأضافت: «إننا إذ نستذكر التاريخ المهني المشرف للصحافية البطلة شيرين أبو عاقلة، نؤكد أن جريمة اغتيالها تستحق التحرك على كل المسارات حتى لا يضيع دمها هدراً عبر رفع الدعاوى القضائية ضد الاحتلال، ومطالبة قناة الجزيرة بالتوقف عن استضافة ممثلين عن الكيان المحتل الغاصب، ودعوة الاتحادات الصحافية والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذه العربدة الصهيونية ضد الاعلاميين وغيرها».

وختمت: «تحية إلى الصحافية الراحلة شيرين أبوعاقلة التي فضحت طوال مشوارها الاعلامي المهني جرائم الاحتلال وانتهاكاته البشعة للمسجد الأقصى واعتداءاته الدائمة على المرابطين والمرابطات العزل في باحاته في مواجهة جحافل القوات الصهيونية وقطعان المستوطنين المتطرفين».