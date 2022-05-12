توتنهام يحسم ديربي لندن بثلاثية في آرسنال

أنعش توتنهام، حظوظه في التأهل لدوري الأبطال، بالتغلب على ضيفه آرسنال بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في ديربي لندن، في لقاء مؤجل من الجولة 22 بالدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية السبيرز، هاري كين "هدفين"، وهيونج مين سون في الدقائق 22 و37 و47.

ورفع توتنهام رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع.

جاءت المحاولة الأولى في المباراة لصالح آرسنال في الدقيقة الثالثة، بتسديدة أوديجارد من خارج المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد لوريس.

وحصل توتنهام على ركلة جزاء في الدقيقة 21، بعدما تعرض سون للإعاقة من قبل سيدريك، ونفذ كين الركلة بنجاح على يسار رامسديل.

وحاول توتنهام أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27، بتسديدة قوية من إيمرسون من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرت بجوار القائم.

وعاد آرسنال للظهور الهجومي في الدقيقة 29، بتسديدة من تشاكا من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وازدادت محنة آرسنال في الدقيقة 33، بعدما أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه هولدنج، لاستخدامه المرفق في وجه سون.

وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعدما ارتقى بينتانكور لعرضية من ركلة ركنية، ومرر الكرة إلى كين الذي سدد رأسية سكنت الشباك.

وكاد توتنهام أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 42، بعدما أرسل سيسجنون، عرضية تجاه إيمرسون، الذي صوب بغرابة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 43، سدد نكيتياه كرة مقوسة من داخل المنطقة، تألق لوريس في إبعادها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز (2-0).

وبدأ توتنهام الشوط الثاني بقوة، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعدما تابع سون كرة مبعدة من دفاع آرسنال، وسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

واستمر زحف توتنهام تجاه مرمى آرسنال في الدقيقة 59، بعدما أرسل كين عرضية تابعها إيمرسون برأسية قوية، تألق رامسديل في التصدي لها.

وأطلق كين صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 62، تألق رامسديل في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وتواصل انهيار آرسنال أمام هجوم توتنهام، بعدما مرر سيسجنون إلى سون الخالي من الرقابة تمامًا داخل المنطقة في الدقيقة 63، ليسدد الكوري بغرابة بعيدًا عن المرمى.

وفي ظهور هجومي نادر لآرسنال في الشوط الثاني، سدد أوديجارد كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 72، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأهدر آرسنال فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 80، بعدما أرسل تافاريز، عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها أوديجارد بتسديدة أرضية أمسك بها لوريس، لينتهي اللقاء بفوز السبيرز بثلاثية.





