“الأوقاف” توجه أئمّتها بأداء صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد بعد صلاة العشاء في جميع مساجد الكويت

وجهت وزارة الأوقاف جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدعاء له، اليوم الجمعة، بعد صلاة العشاء في جميع مساجد الكويت.

وجاء في بيان: «تنعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه، وتتقدم بأحر التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى الأمتين العربية والإسلامية على هذا المصاب الجلل».

وأضافت: «وعليه نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد، اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء في جميع مساجد دولة الكويت، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته».