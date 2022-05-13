محمد عبدالله يقود نادي الكويت في “الآسيوية”

قرر مجلس إدارة نادي الكويت تعيين المستشار الفني في النادي، محمد عبدالله، مدرباً لفريق كرة القدم خلال المشاركة في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي 2022 خلفاً للتونسي نبيل معلول.

ويعاون عبدالله في مهمته، التونسي كريم بوزغبة والوطني عادل فاضل بالإضافة الى التونسيين أسامة الشعري مدربا للياقة البدنية وأنيس مقداد مدربا لحراس المرمى.

ويغادر «الأبيض» يوم الأحد الى مسقط استعداداً لخوض منافسات المجموعة الاولى للبطولة القارية بين 18 و 24 من الشهر الجاري الى جانب السيب العماني المضيف وجبلة السوري والأنصار اللبناني.