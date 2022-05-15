قنصلية الكويت في نيويورك تطمئن بسلامة رعاياها عقب حادث إطلاق النار.. وتدعو لتوخي الحذر

ناشدت القنصلية العامة الكويتية في نيويورك الطلبة والمواطنين الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس السبت في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية، والذي راح ضحيته 13 شخصا. وفيما أكدت أنها تتابع عن كثب مع السلطات المحلية حيثيات الحادث، طمأنت القنصلية بأنها لم تتلق أية معلومات حول تعرض أي من مواطنيها لضرر في هذا الحادث. وطالبت القنصلية في بيان بـ«الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص». ودعت الطلبة والمواطنين الى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ على مدار الساعة عبر هاتف الطوارئ التابع لها على الرقم 19172426688+.