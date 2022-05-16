وزير الصحة يخاطب مجلس الوزراء لاعتبار المسعف “البدون” طلال العنزي شهيد واجب

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الصحة د.خالد السعيد خاطب مجلس الوزراء باعتبار المسعف «البدون» طلال العنزي شهيد واجب.

‏وقالت المصادر أن راتب العنزي سيستمر في حال موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتحصل أبناؤه على راتبه التقاعدي، منوهة بحرص وزارة الصحة على الوقوف مع موظفيها خاصة من يتعرضون للحوادث اثناء العمل في المرافق الصحية.

يشار إلى أن المسعف العنزي كان قد تعرض لحادث مروري مروع على شارع الخليج العربي صباح يوم الجمعة الماضية، أسفر عن وفاته، ولديه 3 أطفال يعانون من مشاكل صحية.