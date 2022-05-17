“جامعة الكويت” و”التطبيقي”: الدراسة مستمرة بالكليات والمعاهد غدا ولا تعطيل للطلبة

أعلنت كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استمرار الدراسة في جميع الكليات والمعاهد ومراكز العمل التابعة لهما غدا الثلاثاء وأنه لا يوجد أي تعطيل للطلبة.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين أن مباني الجامعة والكليات مغلقة وغير مكشوفة ما يساعد الطلبة على تلقي الدراسة بشكل آمن متمنية السلامة للجميع.

من جهتها ذكرت (التطبيقي) على موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية أن الدراسة مستمرة في الكليات والمعاهد وقطاعات الهيئة ليوم الغد.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف أعلن في وقت سابق مساء اليوم تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء للطلبة فقط في التعليمن العام والخاص وذلك حرصا على مصلحتهم نظرا لسوء الاحوال الجوية واستمرار موجة الغبار وترسبه وتراكمه خاصة في المدارس المكشوفة.