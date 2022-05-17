“الشباب”: التسجيل في “إعداد مساعد محام” و”قادة المستقبل”.. مستمر

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن استمرار التسجيل في برنامجي إعداد وتأهيل مساعد محام (قانوني ومالي وإداري) الموسم الثاني و(قادة المستقبل) في الأندية والمراكز الصحية، وذلك ضمن المشروع التنموي «صناع العمل» المدرج في برنامج العمل الحكومي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع (صناع العمل) يستهدف تأهيل الشباب الكويتي حديثي التخرج في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل لهم في مختلف المؤسسات بعد تدريبهم وصقل قدراتهم بطرق منهجية ومن خلال برامج متكاملة معتمدة.

وأوضحت أن برنامج (مساعد المحامي) يستهدف حديثي التخرج من حملة الدبلوم في (القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال والموارد البشرية والحاسب الآلي واللغات والاقتصاد والبنوك والتأمين) ويقوم بتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية من خلال عمل برنامج تدريبي وميداني مكثف وينتهي بتوظيف المتقدمين في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية لتكويت مهنة مساعد محام.

أما برنامج (قادة المستقبل) في الأندية والمراكز الصحية، فذكرت الهيئة أنه يعمل على تأهيل الشباب الكويتي كمدربين رياضيين بالتعاون مع UFC GYM ويقوم بالتأثير الإيجابي على أسلوب حياتهم وتوفير حياة صحية لهم وخيارات تنموية بديلة في الصالات الرياضية والارتقاء بقطاع التدريب الرياضي الذي يعد من أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم.

وأكدت الهيئة حرصها على دعم الشباب بالبرامج والمشاريع والخدمات لبناء قدراتهم وتوفير فرص وظيفية لتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى شباب مبدع ومنتج شريك في ريادة الكويت. ودعت الشباب الكويتي من الجنسين إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب (www.youth.gov.kw) مبينة أن هذه البرامج تقدم مجانا وسيعطى المشارك فيها شهادة مهنية فضلا عن فتح المجال أمامه للعمل في القطاع الخاص.