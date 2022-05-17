كاظم: “هيئة الصناعة” تنضم رسمياً إلى تطبيق “سهل” للخدمات الالكترونية الحكومية

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن دخول الهيئة العامة للصناعة كجهة حكومية جديد تنضم إلى قائمة الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية ‫(سهل)‬ وذلك من خلال خدمة (اصدار شهادة موافقة افراج بناء على استخدام شخصي).

وأشار كاظم أن الهيئة العامة للصناعة حرصت على تضمين هذه الخدمة للأفراد حتى يمكنهم اصدار الشهادات الخاصة بالموافقة على الافراج وفق الاستخدام الشخصي ضمن التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية (سهل) لكونها خدمة موجهة للأفراد لمطابقة السلع المستوردة من خلال خدمات منصة طابق الالكترونية التابعة للهيئة ، في الوقت الذي تحضر به جملة من الخدمات الالكترونية الموجهة للأعمال والشركات و الكيانات التجارية ستطرح لاحقاً.