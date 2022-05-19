العربي يقلب خسارته إلى فوز (3-2) على الرفاع البحريني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي

قلب نادي العربي الكويتي اليوم الأربعاء خسارته إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين على نظيره نادي الرفاع البحريني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وافتتح الرفاع أهداف المباراة في الدقيقة 24 عندما سدد اللاعب علي حسن الكرة من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى حارس العربي سليمان عبدالغفور قبل أن يضيف زميله جاسم آل الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد استغلاله لكرة عرضية أودعها الشباك العرباوية.

وعند اقتراب الشوط الأول من نهايته وتحديدا عند الدقيقة 45 قلص العربي النتيجة عن طريق اللاعب علي خلف بعد انفراده بالحارس لينتهي الشوط الأول بتقدم الرفاع بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني كثف العربي هجماته لتعديل النتيجة وكان له ما أراد عندما سجل المحترف ابلاي مبينجيو هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق ضربة رأسية فيما أضاف اللاعب بدر طارق الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في المرمى عند الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة حصد العربي النقاط الثلاث في مستهل مشواره في البطولة التي غاب عنها منذ 13 عاما ليتصدر مجموعته مؤقتا فيما بقي الرفاع دون رصيد من النقاط.

ويستضيف العربي منافسات المجموعة الثانية التي تضم أندية الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني حيث تقام من دور واحد على أن يتأهل متصدر المجموعة للدور القادم.

ويلعب نادي شباب الخليل الفلسطيني مع نظيره ظفار العماني في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية على ملعب نادي الكويت.