عبدالله الشاهين.. رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بـ 11 صوتاً

بات عبدالله الشاهين الرئيس الثاني عشر للاتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك بعدما انتخبته الجمعية العمومية، في اجتماعها بمقر الاتحاد، اليوم الجمعة.

وجاء انتخاب الشاهين بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.

وحصل الشاهين على 11 صوتاً من أصل 12 فيما انسحب ممثل النادي العربي من عملية التصويت على منصب الرئيس.

ووفقاً لرئيس اللجنة الانتخابية الدكتور خالد العياف فإن النظام الاساسي ينص على الزامية حصول المتقدم للمنصب على أصوات اكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وانتخبت «العمومية» أحمد عقلة وهايف المطيري لمنصبي نائبي الرئيس للشؤون الادارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب كلاً من منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوت، فيما آل المقعد النسائي في المجلس بالتزكية الى فاطمة حيات، المرشحة الوحيدة، بـ 11 صوتاً.

وينتظر أن يتم تسليم العهدة المالية والادارية للمجلس الجديد يوم الأحد.

واعتمدت الجمعية العمومية التقريرين الاداري والمالي للسنة المالية المنتهية.