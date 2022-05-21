الكويت تعتلي صدارة ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية

اعتلت الكويت صدارة جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، الجمعة، بإجمالي 56 ميدالية وهي 21 ذهبية و17 فضية و18 برونزيات في اليوم الخامس لمنافسات الدورة التي انطلقت الاثنين الماضي.

وتراجعت البحرين التي تصدرت الدورة منذ بدايتها الى المركز الثاني بعد ان رفعت رصيدها الى 43 ميدالية وهي 17 ذهبية و16 فضية و10 برونزية تلتها قطر في المركز الثالث برصيد 39 ميدالية وهي 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية.

واحتلت عمان المركز الرابع برصيد 25 ميدالية وهي 11 ذهبية و5 فضية و9 برونزية فيما جاءت السعودية بالمركز الخامس بواقع 33 ميدالية وهي 7 ذهبية و9 فضية و17 برونزية فيما ظلت الإمارات سادسا برصيد 20 ميدالية وهي 5 ذهبية و8 فضية و7 برونزية.

وتتضمن الدورة إقامة 16 مسابقة رياضية مختلفة للرجال وسبع للسيدات في رياضات ألعاب القوى وكرات اليد والطائرة والسلة وقدم الصالات والرماية والسباحة والكاراتيه والجودو والمبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل إضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية وتستمر حتى 31 مايو الجاري.