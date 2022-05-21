بدء عملية فرز الأوراق بعد إغلاق مقرات الاقتراع بانتخابات المجلس البلدي 2022

أغلقت وزارة الداخلية، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، مقرات الاقتراع بانتخابات المجلس البلدي، وبدء فرز الأصوات داخل اللجان.

وكانت قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت عملية الاقتراع لانتخاب ثمانية أعضاء للمجلس البلدي (2022) في الفصل التشريعي ال13 فيما لم يتقدم في الدائرتين الانتخابيتين السابعة والعاشرة سوى مرشح واحد لكل منهما سيتم إعلان فوزهما بالتزكية.

وفي هذا الشأن نصت المادة (25) من قانون الانتخاب على أنه إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه فإن وزير الداخلية يعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة.

ويتنافس 36 مرشحا بينهم امرأة في ثماني دوائر انتخابية بعد غلق باب التنازلات في الانتخابات يوم السبت الماضي وستجرى الانتخابات في 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في 8 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالدوائر الثمانية 438 ألفا و283 ما بين الذكور والإناث حسب كشوفات الناخبين لسنة 2021.

وسيتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وتستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له على ان يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.