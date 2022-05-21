“الأبيض” تجاوز السيب العماني إلى صدارة المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي

صعد فريق الكويت لكرة القدم إن صدارة المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي بفوزه على المستضيف السيب العماني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن مبتسرين الجولة الثانية.

أهداف المباراة سجلها للكويت طه الخنيسي “45+1”، وفهد حمود “65”، فيما سجل هدف السيب محسن الغساني “45+5”.

وبهذا الفوز انتزع «الأبيض» صدارة المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط للسيب، في حين يلتقي في المجموعة ذاتها جبلة السوري مع الأنصاري اللبناني بالجولة الثانية مساء اليوم.

وضمن الكويت تقرير مصيره والصعود لربع نهائي البطولة، شرط تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل في مباراة تقام عند العاشرة مساءً.

واستطاع الكويت في مواجهة السيب الخروج بالأهم، بعد نجاحه في ترجمة الفرص القليلة التي لاحت له في اللقاء لهدفين.

ونجحت خطوط «الأبيض» الثلاث في التصدي لخطورة السيب، وزاد الحارس ضاري العتيبي عن مرماه بنجاح، باستثناء كرة الهدف التي تابعها الغساني في الشباك بعد تصدي أول للعتيبي.

جدير بالذكر أن الكويت أجرى تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعد خروج أحمد الزنكي مصاباً، ليحل بديلاً عنه عبدالله البريكي.