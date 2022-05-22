بلجيكا تفرض حجراً إلزامياً على المصابين بجدري القرود

أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا ضد جدري القرود بعد أن أكدت 14 دولة الآن تفشي المرض الفيروسي، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

وقالت السلطات الصحية البلجيكية إن الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع ، بعد تسجيل ثلاث حالات في البلاد.

وترتبط جميع الإصابات ، التي تم تسجيل أولها يوم الجمعة ، بمهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن المملكة المتحدة تواجه زيادة «كبيرة» في الإصابات وأن استجابة الحكومة«حاسمة» في احتواء انتشاره.

وقالت الدكتورة كلير ديوسناب ، رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية ، إن تفشي المرض قد يكون له «تأثير هائل» على الوصول إلى خدمات الصحة «الجنسية» في بريطانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، اليوم أيضًا من أن جدري القردة ينتشر من خلال الانتقال المجتمعي في المملكة المتحدة مع اكتشاف المزيد من الحالات يوميًا.