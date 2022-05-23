“اتحاد القدم”: التصريحات الإعلامية اختصاص لمجلس الإدارة أو من يكلفه بها

أصدر اتحاد كرة القدم تعميمًا يحظر فيه على جميع الموظفين، والتابعين للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وكل العاملين في الأجهزة الفنية والإدارية، سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر الإدلاء بأيـة تصريحات إعلاميـة تتعلـق بأعمـال الاتحـاد أو شؤونه الداخليـة وترك هذا الاختصاص إلى مجلس الإدارة، أو من يكلفه بها.

كما شمل الحظر الظهور في البرامج الرياضية، أو التلفزيونية، أو الإذاعية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى، تكون ذات صلة بأعمال الاتحاد ونشاطاته، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، مسبقاً من مجلس الإدارة.

وشدد التعميم على عـدم تــــداول البيانــات، أو المعلومـات، أو المراسـلات التـي تخـص الاتحـاد، أو استخدام اســــــمه، أو شــعاره، أو علاماتـه المميـزة، أو أي محتـوى آخـر خاص به، إلا من خلال الجهة المصرح لها بذلك لدى الاتحاد.