قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وجه بتشكيل لجنة وزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي مع تأكيد سموه على أهمية توفير كل الاحتياجات والسلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت.

وأضاف المزرم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) و(تلفزيون الكويت) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين ان اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.

وذكر ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقياداتها قدمت عرضا مرئيا لمجلس الوزراء في شأن تأثر أسعار السلع على المستوى الدولي ونقص بعض إمدادات التموين.

وعلى صعيد آخر قال المزرم ان وزارة الصحة ممثلة بقطاع الصحة العامة ناقشت في عرض مرئي لها خلال اجتماع مجلس الوزراء تفشي مرض (جدري القرود) وتسجيل بعض حالات بالإصابة بالمرض في بعض دول العالم.

وبين ان وزارة الصحة أكدت عدم تسجيل أي إصابات في دولة الكويت واستعدادها من خلال أجهزتها المختلفة لمتابعة تطورات المرض.

وأوضح انه تم التأكيد على استعداد الدولة بجميع أجهزتها وكذلك مختلف قطاعات وزارة الصحة لمتابعة تطورات المرض وتتبع حالات الإصابة به دوليا.

بيان المجلس

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس بما يلي:

جدري القرود

تابع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الوضع الصحي المتعلق بانتشار ( Monkeypox Virus ) «جدري القرود» في عدد من دول العالم، وضمن إطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي انتقال هذا الفيروس إلى الكويت، اطلع المجلس إلى العرض المرئي المقدم من كل من وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، ومدير إدارة الصحة العامة الدكتور محمد السعيدان حول التفاصيل المتعلقة بهذا المرض، والتدابير التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض ومنع انتقال العدوى، وقد أكد مجلس الوزراء خلو الكويت من أية إصابات لهذا المرض ولله الحمد، كما أكد المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية، منوهاً بأن السطات الصحية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين ومتابعة تطور انتشار هذا المرض أولاً بأول.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن الأمن الغذائي 2022، والذي تناول شرح التفاصيل المتعلقة بارتفاع مستويات الأسعار العالمية، ودور الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الأمن السلعي في الكويت في الوقت الحالي، في ظل استمرار الازمة الناتجة عن فيروس كورونا، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

«الأمن الغذائي»

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من (وزير التجارة والصناعة، وزير المالية، وزير الدولة لشئون البلدية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الكهرباء والماء)، ويعهد إليها:

ـ النظر في كافة الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت.

ـ بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

ـ الإشراف على متابعة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد.

ـ وضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي، ولا سيما المتعلق بالماء والغذاء، وبحث سبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي بدولة الكويت.

ـ وضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأية أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.

«البلدي»

وفي ضوء الإعلان الرسمي للنتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي 2022 التي جرت يوم السبت الماضي الموافق 21 /5 /2022، فقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره للسلطة القضائية وكافة من شارك بالعملية الانتخابية من منتسبي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام على جهودهم المخلصة ومشاركتهم الفعالة في الإعداد والترتيب لهذه الانتخابات التي اتسمت بالكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر، مثمناً ما تحلى به المواطنون من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع ما عكس الوجه الحضاري للكويت.

كما عبر مجلس الوزراء عن تهنئته لأعضاء المجلس البلدي الذين حازوا على ثقة المواطنين، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه وتحقيق الآمال والطموحات المعهودة على المجلس البلدي في إنجاز أهدافه وغاياته للمساهمة في تطوير البلاد.