الكويت تعزز صدارتها لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

عززت الكويت صدارتها لمنافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بميداليتين ذهبية وبرونزية في مسابقتي الألعاب الإلكترونية والدراجات تواليا.

ومع انتهاء منافسات اليوم السابع من الدورة المستمرة حتى 31 مايو الجاري بلغت حصيلة الكويت 61 ميدالية تشمل 23 ذهبية و19 فضية ومثلها من البرونزيات.

وجاءت البحرين في المركز الثاني برصيد 46 ميدالية تشمل 17 ذهبية و17 فضية و12 برونزية بينما حلت قطر في المركز الثالث برصيد 39 ميدالية هي 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية. واحتلت عمان المركز الرابع برصيد 27 ميدالية هي 11 ذهبية و5 فضيات و11 برونزية فيما ارتقت الإمارات إلى المركز الخامس برصيد 28 ميدالية هي 9 ذهبيات و11 فضية و8 برونزيات وتراجعت السعودية إلى المركز السادس بواقع 36 ميدالية هي 8 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

وتتضمن الدورة إقامة 16 مسابقة رياضية للرجال وسبع للسيدات في ألعاب القوى وكرات اليد والطائرة والسلة وقدم الصالات والرماية والسباحة والكاراتيه والجودو والمبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل إضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية.