العنزي: “الشؤون” تجري انتخابات جمعية خيطان غدا الأربعاء

أعلن مدير إدارة والعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون أحمد العنزي استئناف إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بعد توقف أكثر من عامين بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا

وصرح العنزي أن البداية ستكون بانتخابات جمعية خيطان التعاونية التي ستجرى غدا الأربعاء بعد أن كان مقررا اجراؤها يوم الاثنين الماضي وتم تأجيلها بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية وموجة الغبار التي عمت البلاد.

وذكر العنزي أن الانتخابات ستكون في في مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة بنين من الخامسة حتى الثامنة مساء، مضيفا أن التصويت سيكون من خلال البطاقة المدنية.

وأوضح أن عدد المرشحين في انتخابات جمعية خيطان بلغ 12 مرشحا يتنافسون على تسعة مقاعد، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10 لجان للراجل و9 لجان للنساء.

وأضاف العنزي أن قطاع التعاون بجميع قطاعاته سخر كل الامكانات لاجراء هذه الانتخابات على أكمل وجه من خلال الفرق المشكلة والمشرفة على عملية الاقتراع.