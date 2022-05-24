وزير الداخلية: القيادة السياسية العليا حريصة على دعم المنظومة الأمنية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، اليوم الثلاثاء، أن «القيادة السياسية العليا حريصة كل الحرص على دعم المنظومة الأمنية في دولة الكويت بأحدث المعدات والأجهزة والتقنيات التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».

وقال النواف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في افتتاح معرض الأمن والسلامة (ميليبول قطر 2022) ان المعرض يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث المعدات وأجهزة وأنظمة الكشف والوقاية ذات التقنية العالية الجودة.

وأوضح ان المعرض الذي يقام تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تميز باستقطابه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات والمعدات الأمنية، مبينا ان المعرض يضم عدة فعاليات وورش عمل وندوات التي تساهم في تبادل المعلومات والخبرات وتثري العمل الأمني.

وأضاف ان المعرض يقام وسط تنامي الطلب على الحلول المبتكرة وأنظمة الدفاع المتقدمة لمواجهة التحديات الكبيرة المعقدة التي تواجه قطاع الأمن الداخلي وارتفاع معدلات التهديدات السيبرانية.

وكان النواف وصل الى العاصمة القطرية (الدوحة) صباح اليوم للمشاركة في افتتاح معرض (ميليبول قطر 2022) تلبية لدعوة من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

ويشارك في المعرض الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري كل من وزارة الداخلية القطرية وشركة (كوميكسبوزيوم) الفرنسية المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية ممثلة عن ائتلاف (جي آي إي ميليبول) بقيادة (سيفيبول) المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ جهود التعاون التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

كما تشارك في الفعالية 30 دولة من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 240 من الوفود وكبار الشخصيات.

ونجح (ميليبول قطر 2022) في ترسيخ مكانته المتميزة بوصفة الفاعلية الرائدة دوليا وإقليميا في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.