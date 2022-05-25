كاظمة بطلاً لكأس سمو الأمير.. للمرة الثامنة

حقق كاظمة كأس سمو الأمير بعد فوزه في المباراة النهائية على السالمية 2-1، والتي أقيمت الثلاثاء على استاد جابر الدولي تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وفيما انتهى الشوط الأول بتقدم السالمية بهدف وحيد للبرازيلي أليكس ليما في الدقيقة 25، أدرك كاظمة التعادل في الشوط الثاني من ضربة جزاء عبر ناصر فرج في الدقيقة 54.

وعاد كاظمة ليسجل الهدف الثاني عبر السويدي ميشال ميلاد في الدقيقة 71.

وبذلك يحرز كاظمة كأس سمو الأمير للمرة الثامنة في تاريخه.