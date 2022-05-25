العربي حجز تذكرة “نصف نهائي الغرب”

تأهل العربي الى نصف نهائي منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي 2022 في كرة القدم بعد تعادله مع ظفار العماني 1-1، على استاد الكويت في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي يستضيف مبارياتها.

ورفع «الأخضر» رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة في ما بقي «الأحمر» على نقاطه الثلاث.

بدأ ظفار المباراة برغبة واضحة في طرق مرمى العربي مبكراً على عكس الأخير الذي ظهر متحفظاً ومتراجعاً في منتصف ملعبه وفقد الكثير من الكرات في الوسط.

وأجرى مدرب العربي، الكرواتي أنتي ميشا، تغييرات عدة على التشكيلة وأبقى سلطان العنزي على مقاعد البدلاء في ما لم يضم الليبي محمد صولة الى القائمة.

وبعد 19 دقيقة، نجح علي سالم في منح التقدم لظفار بعدما نفذ ببراعة ركلة حرة قريبة من المنطقة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس سليمان عبدالغفور.

ومن أول هجمة حقيقية للعربي، تمكن السنغالي ابلاي مبينجيو من إدراك التعادل بعد تلقيه كرة امامية من الليبي سنوسي الهادي ليتخلص من مضايقة مدافع ظفار ثاني الرشيدي ويضع الكرة من تحت الحارس سليمان البريكي (32).

في الشوط الثاني، واصل ظفار أفضليته الميدانية مع استغلال أقل للطرفين مقارنة بالشوط الأول.

من جهته، سعى ميشا الى تنشيط أداء فريقه بإشراك بدر طارق وحسين أشكناني بدلاً من سيف الحشان وسلمان العوضي ونجح في ذلك بنسبة كبيرة وان بقي الاستحواذ في صالح ظفار.

وفي المجموعة الأولى التي ينشط فيها «الكويت» وتقام منافساتها في عُمان، وخاض فيها الأخير مباراة متقدمة من مساء أمس أمام جبلة السوري، فاز السيب العماني (6 نقاط) على الأنصار اللبناني الأخير (1) برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة الأخيرة.