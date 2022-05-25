زيادة حصة دجاج التموين للمواطنين 50 في المئة

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قراراً يزيادة حصة المواطن الكويتي في التموين من الدجاج المجمد بواقع 50 في المئة، وذلك ضمن خطوات الوزير الشريعان لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن المحقق بالأسواق من زيادة الأسعار عالمياً.

وحسب القرار سيتم من الآن زيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد إلى 3 كيلو شهرياً، وذلك صعوداً من 2 كليو يحصل عليهما في الوقت الحالي، حيث يعول على القرار في المساهمة في استمرار تدفق سلعة الدواجن المدعوم إلى المواطنين من دون أي كلفة إضافية، حيث من المقرر أن تتحمل «التجارة» ضمن ميزانية الدعوم الغذائية فارق التكلفة للشركات.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن قرار الشريعان يأتي ضمن حزمة إجراءات أخرى يخطط الوزير لاتخاذها في مسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين، والمتحققة من ارتفاع معدلات التضخم عالمياً ومحلياً، مبينة أن الوزير الشريعان شدد على أن الحفاظ على أمن المواطنين الغذائي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.