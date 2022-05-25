الصيفي يسأل وزير الأشغال عن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة زحف الرمال الموسمي؟

سأل النائب الصيفي الصيفي وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لها لمواجهة مشكلة زحف الرمال الموسمي.

وقال الصيفي في مقدمة السؤال «في ضوء زحف الرمال الموسمي الذي تجتاح الطرق السريعة، وبخاصة في المناطق التي تحيط بها الصحراء كمدن صباح الأحمد والوفرة السكنية والخيران، ونظراً للمخاطر المرتبطة بذلك والتي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، واستشعاراً للمسؤولية ولإيجاد حل مستدام لهذه المشكلة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1. ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها لمواجهة هذه المشكلة؟

2. ما الجهة الادارية المسؤولة عن مواجهة هذه المشكلة؟

3. هل انعقدت لجان تحقيق لمحاسبة المسؤولين المقصرين تجاه هذه المشكلة؟

4. هل لدى الوزارة أو الجهات التابعة لها خطة لمواجهة هذه المشكلة وايجاد حل مستدام لها؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.