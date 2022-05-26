الشاهين يهيب وسائل الإعلام بضرورة مراعاة عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية لاتحاد كرة القدم

أصدر رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين بياناً أهاب فيه كافة وسائل الإعلام، المري والمسموع، وبكافة مصادر الطباعة والنشر، الورقية والإلكترونية، وبكافة جهات التسجيل والبث وإعادة البث، المباشرة وغير المباشرة، وبجميع المواقع الإخبارية، والتطبيقات الإلكترونية، وبرامج التواصل الاجتماعي، ضرورة مراعاة عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، المحمية بموجب التشريعات القانونية، الوطنية والدولية، ومنها بشكل خاص القوانين التالية:

القانون رقم «3» لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم «61» لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم «13» لسنة 2015 بشان نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والقانون رقم «63» لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم «75» لسنة 2019 بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم «87» لسنة 2017 في شأن الرياضة، وغيرها من القوانين ذات الصلة، كما أن دولة الكويت عضوا في للنظمة العالية للملكية الفكرية «WIPO»، كما أنها موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها:

1. الاتفاقية العربية الخاصة بحقوق المؤلف، بموجب القانون رقم «16» لسنة 1986.

2 . اتفاقية جوانب حقوق لللكية الفكرية التصلة بالتجارة «TRIPS»، في أبريل 1994.

3 . اتفاقية برن لحماية للصنفات الأدبية والفنية، بموجب القانون رقم «35» لسنة 2014.

لزم التنويه بعدم جواز، بدون وجود اتفاق مسبق مع الاتحاد، استخدام أو استعمال أو تداول، بأي صورة كانت، أي من الحقوق الملوكة للاتحاد، أو اعضائه، أو المنتخبات الوطنية، أو الأجهزة الفنية أو الإدارية للاتحاد.

وعلى وجه الخصوص، اسم الاتحاد، أو شعاره، أو علاماته الميزة، أو أي رسم أو لون أو شكل، أو مصنف، سواء كان مطبوعاً أو مرئياً أو مسموعاً، يتضمن أي محتوى يخص الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

مع العلم بأنه بالفعل، قد بدأت إجراءات حماية حقوق الاتحاد المادية والأدبية، وأنه جاري رصد حالات التعدي، مع التحفظ على الأدلة، في الداخل والخارج، تمهيدا للمطالبات القانونية ضد كل من يقوم بارتكاب الأفعال الشار إليها.

وذلك باستثناء الاستخدام المصرح به، في سياق نشر الأخبار العامة، التي يرد خلالها الإشارة إلى الاتحاد، دون مساس بمصالح الاتحاد، محلياً أو دولياً.

لذا، يرجى من الكافة، توخي الحذر، وتوفيق أوضاعهم القانونية لدى الاتحاد، خلال أربعة عشر يوما، على الأكثر، اعتبارا من تاريخه، وإلا سيضطر معه الاتحاد إلى استكمال الإجراءات القانونية ضده. ونأمل من الجميع تفهم الوقف، وحسن التعاون مع الاتحاد.