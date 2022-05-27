بدر الحميدي : لن نسمح بالموافقة على قانون إقامة الأجانب الجديد لمغالطاته الكثيرة

رفض النائب بدر الحميدي ما وصفه ب “استغلال لدولة الكويت والدخول لها عن طريق اذن الزيارة الذي وافقت علية لجنة الداخلية والدفاع وغيرت المدة من ثلاث اشهرالي سنة”.

وقال الحميدي “في هذه الحاله ستستنزف الخدمات والطرق والمستشفيات وتزيد التركيبة السكانيه الجاثمة علي صدور المواطنين”.

واضاف “لهذا لن نسمح او تتم الموافقة علي هذا القانون الذي فية كثير من المغالطة وتؤثر علي المجتمع الكويتي برمته فالزيارة لا تزيد عن ١٥ يوم ولا تجدد”.

وأشار إلى أن “معلومة يجب ان تصل الى المسؤلين وباذن الله راح نعمل قانون يسمي العمل بالمثل يطبق على جميع الدول التي تفرض مبالغ دخول لبلادهم دون الفيزا او تكاليف الاقامة مثلا لبنان عندما تقدم طلب اقامة واقصد لمواطني دول مجلس التعاون ,,,, اولا ؛ يجب ان تدفع كفالة بنكية قيمتها 70 الف دولار تودع بالبنك يعني تدفع كاش وتودعها بالبنك .. ثانيا المدة فقط سنة واحدة قابله للتجديد بكفاله المبلغ جديدة عند دخولك لبنان للسياحةيمنحونك ٦ اشهر وبعدها يجب المغادرة .. مع المفارقة ان من يدخل لدول مجلس التعاون للعمل يدفع مبلغ رمزي ويكفل بدورة اهله والعاملين معه لن تكون الكويت طوفة هبيطه بعد الان من قبل مسؤولين لا يفقهون بالعمل الاداري والسياسي والمحافظة على حقوق المواطنين لدى الدول الاخرى.

ولفت إلى أن “الان يجب ان تتغير المعادله من خوف الى قوة والمعامله بالمثل ،،،،حماية الوطن والمواطنة هو واجب وطني”.