الكويت تستكمل جهود رفع أسماء المواطنين من “قوائم الإرهاب”

بتوجيهات مباشرة من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يتوجه غدا الأحد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب السفير حمد المشعان الى نيويورك وذلك للقاء أمين المظالم ريتشارد مالانجوم التابع للجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) في شأن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي اليوم السبت أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لجهود وزارة الخارجية في رفع أسماء المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الارهاب.

يذكر أن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد المشعان يترأس (لجنة اعادة تأهيل الاسماء المدرجة على قوائم مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب) المنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من: – وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة). – وزارة الصحة (الطب النفسي). – جامعة الكويت (كلية الشريعة). – وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. – النيابة العامة.

وقامت اللجنة بإخضاع المدرجين المنضمين لهذا البرنامج وهم خمسة أشخاص مدرجين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل يتضمن جوانب عدة ومن شأن هذا البرنامج الذي عملت عليه دولة الكويت بأن يقوي موقف المدرجين ويدعم طلبهم من ازالة اسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.

كما قام السفير المشعان بالتواصل مع جميع سفارات الدول الاعضاء في مجلس الأمن لاطلاعهم على الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية تجاه ملف المدرجين وذلك للحصول على الدعم الدولي اللازم للطلب الذي سيقدم في مجلس الأمن.

يذكر أن أمين المظالم هو الشخص المعني في تقييم أي شخص يوضع على قوائم الارهاب الخاصة في مجلس الامن من خلال مراجعة ملف المدرج وانشطته قبل وبعد إدراجه من خلال البحث والاستقصاء وطلب المعلومات.