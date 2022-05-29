أنشيلوتي ملك دوري الأبطال

قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وتغلب ريال مدريد على ليفربول، بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أنشيلوتي بات أول مدير فني يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وسبق وأن توج أنشيلوتي بالبطولة مع ميلان مرتين، موسمي 2002/03 و2006/07، ومثلهما مع ريال مدريد في 2013/14 وفي 2021/22.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (59).

وتوقف رصيد ألقاب ليفربول عند 6 ألقاب فقط، علما بأن اخر لقب توج به كان في موسم 2018 / 2019.