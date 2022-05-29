الصيفي يستفسر عن سبب عدم إدراج “العلاج الطبيعي” ضمن البعثات الدراسية

وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير الصحة عن سبب عدم إدراج «العلاج الطبيعي» ضمن البعثات الدراسية.

وقال في مقدمة السؤال: تحظى المجالات الطبية المتخصصة والعلوم الصحية المساندة بأهمية كبيرة، خاصة بعد ما شهدناه من تجارب ملهمة نتيجة لجائحة كورونا العالمية، وفي ضوء دعمنا للكوادر الطبية الوطنية وحرصاً على تكويت الوظائف الحكومية ودعماً لطموح أبنائنا الفائقين في المجالات الطبية وتخصصاتها المساندة، وبعد استفسارنا من وزارة التعليم العالي في شأن ادراج تخصص العلاج الطبيعي ضمن برامج البعثات الدراسية، تبين أن ذلك مشروط بموافقة وزارة الصحة.

وطلب الصيفي تزويده بالآتي:

1. ما سبب عدم موافقة وزارة الصحة على إدراج تخصص العلاج الطبيعي ضمن خطة البعثات الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي؟

2. كم عدد الأطباء وأعضاء الهيئة الطبية المساندة في مجال العلاج الطبيعي العاملين في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية؟ مع ذكر عدد الكويتيين وغير الكويتيين.