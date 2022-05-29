نوتنجهام العريق يعود للبريميرليج بعد 23 عاما من الغياب

عاد نوتنجهام فورست مجددا للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 23 عاما من الغياب، بفوزه الصعب على هيدرسفيلد تاون (1-0)، اليوم الأحد، في نهائي الدور الفاصل من "التشامبيبونشيب".

وعلى ملعب (ويمبلي)، يدين نوتنجهام بالفضل في هذا الانتصار التاريخي، للنيران الصديقة التي منحته ثالث بطاقات الصعود، بهدف ليفي كولويل بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة، يكمل نوتنجهام مثلث الصاعدين إلى البريميرليج، بعد كل من فولهام، بطل الدوري، ووصيفه بورنموث.

وكان نوتنجهام قد صعد للنهائي، عقب فوزه الماراثوني في المربع الذهبي على شيفلد يونايتد بركلات الترجيح.

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها نوتنجهام ضمن كبار إنجلترا، في موسم (1998-99)، حيث تأرجح بعدها بين الدرجتين الثالثة والثانية، وظل في القسم الثاني منذ موسم (2008-09).

على الجانب الاخر، سيضطر هيدرسفيلد لقضاء موسم رابع على التوالي في التشامبيونشيب، ليواصل الابتعاد عن البريميرليج الذي صعد إليه لأول مرة في موسم (2017-18)، وظل هناك لموسمين فقط.

وكان هيدرسفيلد قد حجز بطاقة النهائي على حساب لوتون تاون، بإجمالي المباراتين (2-1).