الكويت تدين بشدة اقتحام متطرفين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصى اليوم الأحد بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية.

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بلجم تلك الانتهاكات وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه.

وشددت «الخارجية» على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.