وزير الصحة يؤكد عدم رصد أي إصابات بـ”جدري القرود” في الكويت

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد عدم رصد أي إصابات بـ«جدري القرود» في الكويت حتى الآن، مبينا أن الوزارة مستمرة في أعمال الترصد بشأن المرض.

وشدد الوزير السعيد على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض صحة الكويت العاشر صباح اليوم، «على أهمية القطاع الطبي الخاص ودوره في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في البلاد، مبينا أنه يشجع تطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال المرافق الصحية فيه، كالعمليات الجراحية المتفرقة، بينها جراحات القلب وزراعة الأعضاء، وزراعة نخاع العظم وغيرها».

ولفت إلى أن الوزارة لديها نظرة مستقبلية فيما يتعلق بتلقي الخدمات الصحية في المرافق الطبية بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة ستتسلم قريبا جدا مشروع مستشفى الفروانية الجديد، على ان تستلم مشاريع مستشفيات الامراض السارية والعدان والولادة خلال العامين المقبلين، حيث ستكون الخدمات الصحية اكثر سلاسة في المرافق الطبية.