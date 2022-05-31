مدير عام “البلدية” يطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في حريق الخيام

دعا مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق في حريق سوق الخيام بمنطقة الري.

وقال المنفوحي فى خطاب وجهة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن حريق سوق الخيام: «نظراً لنشوب حريـق أمـس بسوق الخيـام بـالري يرجى تشكيل لجنة تقصى محايدة لبحث أسباب نشـوب الحريـق وتحديـد الاجراءات التي اتخذتها الجهـات المعنيـة تجـاه هـذا الحـادث وتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصـر سـواء داخـل البلديـة أو خارجهـا ومعرفـة المتسبب ووضع الحلول الجذريـة لـعـدم تكرار مثـل هـذه الحرائـق والحـد منها حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم».