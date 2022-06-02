لدغات دي ماريا تضع الأرجنتين على طريق البطولات

قاد آنخيل دي ماريا، نجم الأرجنتين، منتخب بلاده لفوز عريض على إيطاليا، بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي، ليحصد كأس أوروبا أمريكا الجنوبية.

وتمكن دي ماريا من تسجيل الهدف الثاني لراقصي التانجو، ليساهم في فوز الأرجنتين باللقب، بعد التتويج من قبل بكوبا أمريكا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن مباراة إيطاليا النهائية بكأس فيناليسيما، هي البطولة الثالثة التي يتمكن فيها دي ماريا من هز الشباك في النهائي.

وأضافت أن دي ماريا نجح في التسجيل في بطولة الأولمبياد وكوبا أمريكا وكأس أوروبا أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى أنه عندما يسجل دي ماريا، يفوز المنتخب الأرجنتيني.

وخاض المنتخب الأرجنتيني، اللقاء، بصفته بطل كوبا أمريكا، أما خصمه الإيطالي يعد بطل يورو 2020.