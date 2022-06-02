“الشؤون”: 53 مليون دينار حصيلة التبرعات الخيرية المرخصة العام الحالي

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي أن الوزارة ومنذ انتهاء شهر رمضان المبـارك باشرت التنسيق مع كل الجمعيات الخيرية الكويتية لحصر حصيلة جمع التبرعات من مختلف الوسائل المرخصة حيث تجاوزت الحصيلة مبلغ الثلاثة وخمسون مليون دينار كويتي لهذا العام.

وأضاف في تصريح صحفي أن هذا يدل على ثقة المتبرعين وزيادة الوعي والاتجاه إلى منح التبرعات والصدقات والزكاة لصالح الجهات الخيرية المرخصة الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لإيصال تلك التبرعات لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها بالتنسيق مع وارة الخارجية الكويتية.

وذكر العجمي ان الوزارة خلال شهر رمضان المبارك قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بإزالة العديد من المخالفات كالأكشاك والإعلانات غير المرخصة وإحالة بعض المندسين على العمل الخيري الكويتي لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم، وشكر العجمي كل ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في فرق التفتيش الميدانية على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر والبناء لما فيه خير ومصلحة البلاد.